最新民調：賴內閣不滿意度首次高於滿意度

台灣民意基金會今公布民調，對於行政院長賴清德的整體施政表現，滿意度為42.4%，不滿意度為43.4%，也是該基金會進行民調以來第一次不滿意度高於滿意度。（資料照）

2018-06-17 11:35

〔記者林良昇／台北報導〕台灣民意基金會今公布民調，總統蔡英文的聲望為32.7%，不贊同蔡總統領導國家方式的人為52%﹔對於行政院長賴清德的整體施政表現，滿意度為42.4%，不滿意度為43.4%，也是該基金會進行民調以來第一次不滿意度高於滿意度。

總統蔡英文的聲望為32.7%

台灣民意基金會今公布6月全國性民調，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，據最新蔡總統聲望調查，2018年6月，贊同蔡總統處理國家的方式，有32.7%贊同，52%不贊同，跟上個月比較，贊同下降6.5%，整體聲望下降，跟五月相比，再度陷入低迷的狀態，下半年可能面對總統聲望3字頭的保衛戰。

相較林全內閣 賴內閣處境比林內閣好太多

民調也顯示，對賴內閣整體施政表現，民眾滿意為42.4%，不滿意度43.4%，是該民調進行以來，第一次不滿意度高於滿意度，不過，游盈隆說，相較林全內閣，賴內閣處境比林內閣好太多，因為林內閣不滿意度都在五成以上，滿意都只在三成出頭，賴內閣民調的「抗跌性」十分強。

民調也針對政黨認同與政黨支持進行民調，29.5%民眾為民進黨認同，23.2%民眾為國民黨認同，但游盈隆分析指出，民進黨的政黨認同在過去兩年出現大起大落的狀態，他認為這兩年來台灣出現政黨解組現象，讓政治素人一個個蹦出來。

該民調指出，對於中國全面壓縮台灣國際生存空間的作為，有79.1%民眾認為不正當，11.9%民眾認為正當﹔而面對中國的外交攻勢，台灣人對於蔡政府有效維護台灣國際生存空間有無信心上，32.7%有信心，60.3%沒信心。

不過，雖然大多數民眾對於中國壓縮台灣國際生存空間不滿，但民調也顯示，台灣人對中華人民共和國的感覺，好感度為48.8%，反感43.9%，游盈隆說，這是該民調進行以來，台灣人第一次喜歡中國的人比不喜歡的人多，多了4.9%﹔該民調也詢問台灣人對於10個國家或地區的好感度看法，新加坡最高，高於美、日、南韓，最末三名依序為中國、菲律賓、北韓。

與會的世新大學性別研究所教授陳宜倩表示，台灣人的喜愛國家顯示，台灣人不喜歡威權式的國家，但台灣人可能對新加坡不了解「一時不察」，不知道星國對於言論自由管制嚴格。

與會的台師大台灣語言系副教授莊佳穎說，台灣人對中國的好感因台灣執政黨的影響，會受到波動，如前總統馬英九執政後期，對中國好感度相對低，但因中國流行文化崛起，牽動東亞社會，中國效應在崛起，讓台灣人對中國好感度上升。

而對新加坡的好感度最高，莊佳穎也認為，反映出台灣人重視秩序，但不重視基本人權，而對於星國對個人、新聞自由的箝制不了解和對強人政治的好感。

該民調訪問期間是2018年6月11、12日，以全國為範圍的20歲以上成年人﹔抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1073人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意基金會。