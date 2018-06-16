台灣國際地位 影響國際NGO來台

德國國際搜救隊（ISAR）及聯邦救難犬協會（BRH）在台中霧峰「國際非政府組織（INGO）中心」設立海外據點。（資料照）

2018-06-16 23:04

〔記者彭琬馨／台北報導〕台灣NGO能量充沛、民間動能極強，美方也表示有意與台灣NGO合作。事實上，已有部分國際NGO來台駐點，包含去年首度在亞洲設立據點的無國界記者組織、以及設立長達20多年的國際特赦組織台灣分會等。不過，國際特赦組織台灣分會前秘書長方勇升今受訪時提到，台灣因國際地位敏感，可能相對影響國際性組織來台設立分會的意願。

目前在台設有分會、據點的國際NGO，包含在全球擁有10多個辦事處的無國界記者組織、國際特赦組織台灣分會，以及德國國際搜救隊（ISAR）、聯邦救難犬協會（BRH）等在台中市府推動的「國際非政府組織（INGO）中心」所設立的海外據點。

方勇升表示，台灣人非常願意捐款給公益性國際組織，因此在台灣募款不是問題，但國際NGO來台，最重要的是能持續運作，台灣因社會氛圍相對不重視公益團體，國際NGO來台要吸引優秀年輕人加入、長期投入相對不容易；除了人才短缺問題外，台灣薪資水平不高，政府政策也未提供公益團體較優渥的稅比，相對影響優秀人才投入意願。

方勇升提到，台灣國際地位不夠明確，也會成為國際組織來台設立據點的障礙之一，他舉例，聯合國兒童基金會去年曾希望來台設立據點，但因台灣國際身分敏感，且聯合國多半是與其會員國合作，台灣目前並不是聯合國會員，最終因擔心中國反彈而作罷。

無國界記者組織去年來台設立首個亞洲據點，擔任台北辦事處執行長艾瑋昂當時提到，台灣當前的法規不太適合國際NGO來台設點。他解釋，國際NGO在海外設立分部，最重要的是能夠自行募款，以維持組織正常運作的能量，但台灣法規卻規定，國際NGO來台須先依「人民團體法」成立協會，選出理監事後才能進行募款，導致國際NGO在成立協會前都只能接收總部資源，可能產生運作上的困難。

艾瑋昂說，其中繁複的行政程序，不僅造成國際NGO運作效率低落，也會讓有意來台設立據點的國際NGO望之卻步，他強調，與其提供免費辦公室，不如創造能讓持續存活的法律環境，吸引國際NGO來台。