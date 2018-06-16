立法院法制局：中選會應避免實質審查公投提案

2018-06-16 20:43

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院法制局近日針對公投法公布的研析報告內容指出，現行公投法規定，主管機關中選會對公投提案有5種審核事項，但其中並不包含實質審查；報告指出， 依「合憲推定理論」及現行公投法規定，中選會對公投提案應避免進行實質審查，至於因降低公投連署成案門檻後激增的公投提案，法制局建議，中選會應盡速對此提出評估與對策，並就此向立法院提出報告。

公投法去年底修正通過後，大幅降低公投提案門檻與連署通過門檻，同時並將公投案通過標準改為僅需同意票多於不同意票、且有效同意票達選舉人數四分之一即為通過。

提案門檻的降低造成公投案數量暴增，依照中選會公布的最新統計數據，到目前為止，已有37個公投提案達到連署門檻，正在受理相關審查程序；此外，公投法修正後，廢除公民投票審議委員會（公審會），也間接否定中選會對公投提案進行實質審查的功能，因而提案中出現如「我同意增訂神聖婚姻專法，加強保障一男一女一生一世之永久共同生活關係」、「你（妳）是否同意立法規範，禁止公開展示及懸掛代表中華人民共和國之五星旗幟？ 」等爭議性公投題目。

立法院法制局在近期公布的報告中提到，由於無法預測公投提案多寡，提案過多恐會增加選務工作困難度、降低開票流程的順暢，易遭受質疑與批評，建議立法院能賦予中選會自行決定公投是否需要與全國性選舉合併舉行的權限，報告並建議中選會針對暴增的公投案提出評估與對策。