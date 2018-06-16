黨產會轟北高行搞小動作 裁定釋憲前停訟卻不給聲請釋憲書

台北高等行政法院6月11日裁定，因認為黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官釋憲前，停止訴訟程序，卻不提供聲請釋憲書給黨產會，黨產會去要也不給，引發黨產會委員開砲怒轟。圖為北高行裁定書。（記者陳鈺馥攝）

2018-06-16 18:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台北高等行政法院6月11日裁定，因認為黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官釋憲前，停止訴訟程序，卻不提供聲請釋憲書給黨產會，黨產會要了也不給，引發黨產會批評後，北高行今日發聲明卻指「黨產會是訴訟被告，有權閱卷，聲請釋憲狀就附在卷內」；對此，黨產會委員聞訊痛批，本會是收到裁定才知道，怎知要就此事閱卷。

黨產會委員表示，北高行負責該案的李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官有違常理，給黨產會的裁定書上，沒有寫明合議庭聲請釋憲主要理由，黨產會今天看完特定媒體報導後，才得知有5大理由。

委員痛批，關於「黨產會有調查權，是否可擴權到侵害憲法保障人民的財產權？解決資產問題是否應循民事訴訟達成？解決人民財產糾紛是否屬於司法單位的專責？行政機關可不可以直取人民的財產？是否違反五權分立原則？」這5大理由，在裁定書上付之闕如，黨產會必須看報才知道。

黨產會委員質疑，裁定書上說明10天內可提抗告，但給黨產會的裁定書上，法官只說了不當黨產條例有哪幾條條文有違憲疑義，卻不敢說明違憲理由，「這是只有結論，沒有推論的裁定」。

黨產會委員強調，北高行不敢給推論，那黨產會要如何針對推論內容抗告，「現在只給我答案，不給我理由，就要人寫抗告，黨產會要求北高行提供理由，北高行又說不給看！」

「裁定書根本沒附釋憲聲請書！」黨產會委員痛批，黨產會不知道北高行那3位法官到底寫了什麼理由，在抗告理由書上也不附加，「是想妨礙黨產會行使抗告權利嗎？」

黨產會委員表示，按慣例開庭會有爭點爭議，現在在相關爭議階段，國民黨當然不服不當黨產要被收歸國有，既然北高行法官認為有違憲疑義，卻又不把合憲性爭點講清楚，「這真的非常奇怪」。

黨產會委員強調，台北高等行政法院至少有兩種法官，一種是破天荒地新創法學理論「類推適用」，例如北高行林惠瑜、張瑜鳳、林妙黛3位法官，以「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」經監察院提請釋憲為由，裁定停止訴訟程序不想審，結果最後被最高行政法院打臉。

委員指出，第二種是不想審也不寫理由，就像本次裁定要釋憲的李玉卿、鐘啟煒、李君豪3位法官，提釋憲卻完全不顧法律程序，法官要自己心證，既少也要寫出來讓黨產會及外界看，結果都沒有，「不講爭點宛如突襲」。

委員強調，台北高等行政法院對於黨產會為何不能「平常心」，用這種手段要讓抗告變成「空的」，北高行法官論理不寫，黨產會去要也不給，裁定書上更完全沒有，這完全不合乎法界常理。