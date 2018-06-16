門牌整編部分尋址不易 侯友宜：應重新檢視

2018-06-16 17:22

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市部分路名與門牌地址未整編，甚至是已經消失的道路只剩殘存地址，造成民眾找路不便，國民黨新北市長參選人侯友宜今天上午赴土城區頂新街的頂新公園參加活動，就有許多人找不到「頂新街」地址，侯友宜說，未來要重新檢視落實符合現況，讓使用者可很快找到目的地。

侯友宜今天上午前往新北市土城區頂新街54巷51號，參加中華王爺慈善會於頂新公園舉辦的「萬粽飄香」活動，會場位於公園內，但許多民眾甚至民意代表、市議員參選人，依照地址找了半天無法到達會場，多走冤枉路才從中央路4段271巷找到頂新公園入口。

曾姓媒體記者說，他開車以衛星導航也找不到頂新街的路標，也有民眾找半天到不了會場，最後珊珊來遲、抱怨連連。

土城區戶政事務所說明，早期土城區主要榮眷村有大陸榮村、信義新村，大陸榮村是安置原住在香港為國奮戰、傷殘的同胞及眷屬來台定居，以頂新街為主要道路。

信義新村早期是陸軍運輸兵學校的教練場，1958年改建成信義新村，眷村內以信義路為主要道路，議員林金結說，所以眷村內的土城區信義路，當年是全國道路長度最短的信義路，後來眷村改建為集合住宅大樓，頂新街、信義路早已消失，部分地圖仍有這些「幽靈道路」存在，原地只剩土城安養堂改整建為土城頂埔公共托老中心。