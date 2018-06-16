NGO致函歐盟：應制止中國對人權的濫權行為

2018-06-16 16:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕為敦促歐盟歐盟代表在即將到來的歐盟中國高峰會中，提及中國日益惡化的人權問題，國際組織人權觀察（Human Rights Watch）串聯包含台灣人權促進會在內的多個人權組織，發出共同公開信。信中除呼籲歐盟應關切中國逐漸升高的人權危機外，也要求中國釋放劉霞、李明哲等政治犯。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎昨表示，歐盟與中國高峰會即將在7月中旬展開，人權觀察（Human Rights Watch）邀請台灣人權促進會、西藏團體等組織，一起發出公開信，給歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）。

人權團體在公開信中提到，去年高峰會結束後不久，中國當局無視國際上數個成員國的呼籲，拒絕讓諾貝爾和平獎得主劉曉波出國就醫，導致他在官方監禁下逝世，劉曉波遺孀劉霞在他去世一年後的今日，中國官方也持續拒絕釋放劉霞。

公開信中也提到，2018年1月瑞典書商桂民海在瑞典外交官的陪同下，仍被中國當局強迫失蹤，4月中國官方並試圖阻止具德國籍的維吾爾族社運人士多裡坤‧艾沙（Dolkun Isa）前往紐約參加聯合國論壇。

信中指出，今年6月在布魯塞爾舉辦的歐盟中國戰略對話（EU-China Strategic Dialogue）會議上，竟未公開質疑中國對人權之侵害，其中包括未質疑中國對歐盟會員國公民之侵害、未公開提及任何一名人權捍衛者，以及未堅持要求中國立即無條件釋放被無理監禁的受害者們。

人權團體認為，歐盟發表聲明呼籲中國釋放維權人士雖立意良善、但相關行動不該僅止於此，歐盟對於促進人權的廣泛及原則性的承諾，並沒有搭配相應之行動意願或促成釋放的決心，落實在中國議題上；公開信並直指，「歐盟沒有嚴正挑戰中國的濫權行為，就是在促使它繼續作惡」。

公開信中敦促歐盟，應公開並持續要求釋放劉霞、中國維權律師王全璋、藏語教育倡導者札西文色、中國維吾爾族的學者伊力哈木．土赫提、非政府組織工作者李明哲和桂民海，還有釋放其他所有因為不受到國際承認的罪名和單純實踐人權而遭拘禁的人。