花媽曉以大義？ 陳金德：某派系別只想著推責任

2018-06-16 15:35

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德今日遭指，被總統府祕書長陳菊找到總統府「曉以大義」，為了黨內團結，支持黨提名的候選人立委陳歐珀；陳金德受訪時指出，是他主動到總統府送童玩節貴賓券與壯圍哈密瓜給花媽，他奉勸某些派系，不要整天把派系掛在嘴巴，應該要想怎麼贏，而不是想推責任。

陳歐珀與陳金德今年5月3日會面，陳金德表示要支持黨提名的候選人，營造黨內團結氣氛，但事後卻被鄭國會助理放話，直指該會面是鴻門宴，讓陳歐珀穿小鞋，引發不小風波。

今日黨中央高層有人透漏，直指5月底蔡英文總統趁立法院會期結束邀黨籍立委餐敘，當天陳歐珀當場央請陳菊幫忙宜蘭選舉，還說「希望宜蘭人挺宜蘭人」，因此上週陳菊親自找了陳金德進總統府，對陳金德「曉以大義」，要求為黨的團結支持陳歐珀，在場的還有同為宜蘭人的民進黨選對會召集人林錫耀。

「我跟陳歐珀互動很好，不信可以來看!」陳金德今日前往宜蘭河會勘，他受訪時坦承，上週確實有進總統府，是他主動拿童玩節貴賓券，邀請參加童玩節，另外也拿壯圍哈密瓜孝敬花媽，當中秘書長確實提到擔憂宜蘭選情與他的處境，他的首要任務就是把縣政做好，贏回民心，所以他才回提到「分進合擊」，他身為黨員，當然支持黨提名的候選人。

陳金德指出，村里民大會，跟選舉無關，立委也可以參加，他並未阻止，他現在還有宜蘭縣選舉委員會主委身分，基於行政中立立場，還不能陪陳歐珀跑行程、選舉，他之後會選擇適當時機，辭去主委身分，在下班時間，全力以赴支持黨提名的候選人。

陳金德認為，民眾只會關心候選人的表現及政黨政策是否符合民意，根本不在乎甚麼派系，不但不在乎還覺得討厭，他奉勸某些派系所謂操盤手，不要整天把派系掛在嘴巴，這對選舉無益，宜蘭人是很團結的，選舉成敗當然要自己負責。

他也說，某派系硬推陳歐珀上場選縣長，就應該想要怎麼贏，不要還沒開始選，除了推薦他參選外，就開始推責任。