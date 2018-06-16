海祭挨批花大錢請大咖 朱立倫駁：誤解

2018-06-16 15:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕貢寮國際海洋音樂祭是國內獨立樂團的年度盛事，民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前接受媒體專訪時，談到新北市政府以500萬元經費，請來大明星「阿妹」站台，他當年卻邀100個地下樂團演出。市長朱立倫今天澄清，感謝老縣長對市政的關心，但相關數字有誤解。

蘇貞昌在專訪談到，他擔任縣長時特別重視年輕人，像是貢寮海洋音樂祭，吸引70萬人參與，當年編500萬元經費，邀請100個地下樂團來演出，一團雖只有5萬，但他們要的就是舞台，得以發光發熱，蘇打綠、脫拉庫就是從貢寮海洋音樂祭起家，不像現在同樣500萬元經費，卻只請一大明星「阿妹」張惠妹，但「阿妹」根本不欠那個舞台。

朱立倫表示，感謝老縣長關心市政，但對於花費的數字或團數都有誤解，他說，近年海祭邀請的團數比過去多，預算也花得比過去少，參與的年輕朋友更多，希望大家共同支持海祭，讓更多年輕樂團發光發熱。

針對近日「美麗島電子報」公布的民調結果，在「施政表現」方面，33.3%新北市民眾認為前台北縣長蘇貞昌施政表現較佳，高於現任新北市長朱立倫的24.8%。

朱立倫對此表示，他看到的民調有好多內容，包括對前副市長侯友宜的肯定，以及對台北市長柯文哲的支持，對新北市的部份有很多鞭策，「我們現任的要多加油！」