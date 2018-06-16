菊姐出手了！宜蘭整合現曙光

2018-06-16 12:32

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨提名的宜蘭縣長參選人陳歐珀五月拜會代理縣長陳金德，雙方陣營卻卻傳出各自不滿拜會過程，也讓民進黨在宜蘭縣長選舉整合格外受到矚目。不過，黨內操盤人士透露，在總統府秘書長陳菊出手介入下，陳金德已經開始與陳歐珀同台出席活動，組織系統也有兩人同台的照片。宜蘭地方操盤人士證實，菊姊表達「關心」後，宜蘭各地親陳金德、新潮流系的黨公職已逐漸朝友善的開始合作。

民進黨中執會於三月十四日提名立委陳歐珀參選下屆宜蘭縣長，不過在黨內派系隸屬「正國會」的陳歐珀與目前宜蘭的代理縣長、隸屬新潮流系的陳金德卻屢傳不睦消息，連公開拜會都撲空，不過，最近整合現出曙光。

綠營高層透露，5月底蔡英文總統趁立法院會期結束邀黨籍立委餐敘，當天陳歐珀當場央請陳菊幫忙宜蘭選舉，還說「希望宜蘭人挺宜蘭人」，因此上周陳菊親自找了陳金德進總統府，對陳金德「曉以大義」，在場的還有同為宜蘭人的民進黨選對會召集人林錫耀。

據透露，陳菊希望陳金德為了黨內團結，好好支持陳歐珀競選。對此，陳金德則解釋，自己是希望和陳歐珀分進合擊。陳菊又勸陳金德，民進黨已經正式提名陳歐珀，這樣會讓外界覺得民進黨不團結。

在陳菊下令後，陳金德與陳歐珀共同出席一場宜蘭縣政府主辦的村里開講活動，照片也在組織系統中傳開。

宜蘭操盤選舉人士透露，地方最近已經都知道菊姐和中央高層介入宜蘭整合的事情，近期會有好的開始。目前的宜蘭縣議長陳文昌與陳金德是政治夥伴，交情很麻吉，宜蘭市長江聰淵、副縣長黃適超還有許多縣議員都很尊敬陳金德，陳金德的態度轉變，當然會影響其他具有地方影響力的「小山頭」們。陳金德已經開始陪陳歐珀跑行程，相信民進黨在宜蘭縣團結已不是問題，內耗也會解決。