嘉市長3參選人出席包粽 祈求年底「包中」

2018-06-16 12:31

〔記者王善嬿／嘉市報導〕今天是端午節連假，嘉義市共和攤販協會、自強社區發展協會，舉辦包粽活動，競選連任的嘉義市長涂醒哲、轉戰市長的市議會議長蕭淑麗跟回鍋參選的前市長黃敏惠等3名市長參選人，先後出席活動，也在支持者歡呼聲中體驗包粽子，期許年底選戰「包中」。

涂醒哲上午偕同夫人鄭玉娟出席活動，協助發送物資，端午節前助弱勢民眾端午節快樂，涂醒哲致詞說，感謝攤販協會、社區發展協會的愛心，不只送物資，還幫慈善團體募發票、舉辦諸羅城門之旅導覽跟音樂舞蹈表演等，使弱勢家庭感受社會溫暖。

議長蕭淑麗見民眾現場比賽包粽子，也下場小試身手，用繩子將粽子綁得牢牢，高呼「粽子綁得緊、年底中狀元」。

前市長黃敏惠與民眾包粽子同樂，支持者替她加油打氣、高喊「凍蒜」。

共和攤販協會今上午在文昌公園舉辦「粽葉飄香、千人包粽及佳節送暖愛心滿滿」活動，除發送協會300多名會員贊助的洗髮精、肉粽等物資，給嘉義縣市100戶邊緣戶，另舉辦包粽子比賽，20組報名參賽民眾趕在限時20分鐘內包完20粒粽子，全神貫注希望包出形狀完美的粽子。

共和攤販協會理事長陳玉隨說，年輕世代幾乎不會包粽子，多數買現成粽子來吃，協會每年除寒冬送暖，就是端午節前辦理包粽子活動，希望將包粽子技術代代傳承。