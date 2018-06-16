年金改革方向 孫大千批評有4大錯誤

2018-06-16 11:08

〔記者蕭婷方／台北報導〕國內為了年金改革問題吵翻天，前立委孫大千今早在臉書上指出現行改革方向有只依賴「節流」而忽視「開源」、缺乏提高「投報率」的積極作為、改善「少子化」的政策毫無效果、以及違反國家對於退休人員的「信賴保護原則」，和法律修改的「不溯及既往原則」，共4大錯誤。

孫大千表示，年金改革應該以「先開源，再節流」為基本原則。因為「節流」是改善年金財務結構的方法中最方便簡單，但是，也是影響層面最廣，後遺症最嚴重的一個選擇。令人遺憾的是，由於行政部門「省麻煩，炒短線」的心態，始終不願意以全面檢討年金收入，調整操作方式來落實「開源」。

第二，缺乏提高「投報率」的積極作為。改善年金的「投資報酬率」是「開源」的治標方法。倘若能夠成立行政法人，將4大基金整合成為「國家主權基金」，以優厚條件委外代操，並且放寛投資彈性，仿效各國退休基金的運作模式，「投報率」自然可以大幅升高。只要年金「投報率」能夠從現今的3%至5%增加5%，退休年金在短時間內不會有破產的危機。

第三，改善「少子化」的政策毫無效果。解決「少子化」的問題是「開源」的治本之道。然而，政府在近年來所投入的經費資源和推動的政策措施根本是「杯水車薪」，毫無效果。如今，方向錯誤的年金改革，將會衝擊內需消費，造成經濟衰退，進一步影響年輕世代的生育意願，對「少子化」的現象更加「雪上加霜」。

第四，違反國家對於退休人員的「信賴保護原則」，和法律修改的「不溯及既往原則」。國家就有如一間公司，而軍公教人員可以視為公司的員工。若是今天另一家民營企業，因為經營不善，而擅自更改退休人員的退休待遇，或是某一家保險公司，因為財務危機，而宣布限縮退休基金保單的給付，試問政府會坐視不管嗎？為什麼只准州官放火，不許百姓點燈呢？