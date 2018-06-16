柯文哲負評不斷攀升 姚立明：因為他凡事都想要拗

2018-06-16 11:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前連續派政風人員到北農查帳，被外界質疑有違法之虞，律師曾勁元則到北檢告發柯文哲、政風處長沈鳳樑等4人涉犯「刑法」妨害自由罪。對此，台北市議員簡舒培認為，柯文哲是這件事的亂源，「他想要從中得利」；國會觀察基金會董事長姚立明則指出，柯文哲凡事都想拗，兩面想討好卻兩面都失分。

簡舒培昨（15日）晚在三立節目《鄭‧知道了》表示，先前政風處長被詢時就說過，「不適合到北農查帳」，但奇怪的是，柯文哲為何還要派政風人員到北農查帳？她指出，柯文哲在6月5日下令給北市府秘書長，並由市府秘書長告知政風處處長，接著政風處叫監察人到北農查帳，這根本不該是政風處叫監察人去查，因為查帳的主體監察人才對。簡舒培對此批，「這整起吳音寧的事件，柯文哲自己就是亂源，原因就是他想從中得利」。

姚立明接著說，網路大數據顯示，柯文哲的負評逐漸升高中，這也是為何柯受訪時「會說自己扣分」，他負面評價越來越多，造成現在的柯黑和柯粉幾乎算是平分秋色了。姚更指出，這也造成柯文哲「要去把欺負吳音寧的事實，扭轉成欺負吳音寧等於欺負柯文哲」，讓自己好像和吳音寧站在一起，就能夠去抵擋住這些負評。

「可是事實太明顯了，這種拗是轉不過來的」姚立明說，這就好像柯之前在綠色和平電台受訪後，他收回「兩岸一家親」的言論做個保留，導致負評突然大增，「你就可以知道，柯凡事想要去拗，凡事想要兩面討好，反倒就是兩面都失分」。