黃偉哲擔心選情 阿扁勉勵：不一定「賴規黃隨」

立委黃偉哲前日拜訪阿扁。（翻攝新勇哥物語）

2018-06-16 09:26

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今透露，民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲，6月14日曾拜會前總統陳水扁，阿扁勉勵黃偉哲要做自己，不能淪為別人的傀儡，可用派系中人，但不能為派系所用，市政建設如有重大爭議，該檢討改進就檢討改進，未必非要「賴規黃隨」﹗

勇弟今發問，聽說民進黨提名台南市長參選人黃偉哲跟阿扁見面了？勇哥證實，並指出黃偉哲今年3月通過民進黨初選提名後，就多次表達想跟33年前曾選過台南縣長的阿扁請益，一直到6月14日才排出時間見面，陪同的還有雙方共同朋友，包括競選總幹事潘新傳與麻豆地區選出的市議員郭秀珠等人。

勇哥透露，在與黃偉哲超過2小時聊敘中，黃偉哲分析年底縣市長選情、深表憂心，跟阿扁所提政治統計學魔咒，可說不謀而合。

勇弟追問阿扁，有跟黃偉哲分享擔任行政首長的從政經驗嗎？

勇哥指出，阿扁勉勵黃偉哲要做自己，不能淪為別人的傀儡，可用派系中人，但不能為派系所用；市政建設如有重大爭議，該檢討改進就檢討改進，未必非要「賴規黃隨」不可。

阿扁告訴黃偉哲，做行政首長要具備「霸性、韌性與賭性」等三性，遇事要有魄力、決斷力，不能優柔寡斷；做對的事走對的路，要能堅持到底，不要變來變去，做事更要有敢賭敢衝敢拚的冒險犯難精神。

勇弟好奇阿扁還提點什麼方向？勇哥轉述，阿扁認為年底普遍不好選，大環境不利，台南小環境又有同為綠營候選人的挑戰，不能輕忽後座力！