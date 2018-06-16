台灣NGO能量強 美方有意強化合作

赴美參加美國國際志工行動協會2018年會的台灣志工團穿上寶特瓶做的團服，在年會上受到關注。（記者曹郁芬攝）

2018-06-16 06:20

〔駐美特派員曹郁芬／華府15日報導〕外交部非政府組織（NGO）國際事務會執行長賴銘琪今天表示，台灣NGO的能量非常充沛，美方有構想與台灣的NGO合作，也有意願讓美國的資源進駐與台灣合辦大型活動，但如何落實還要進一步協商。

賴銘琪帶領台灣9個NGO組織參加今年在美國舉行的「國際志工行動協會」年會活動，今天下午在駐美代表處舉行記者會說明活動成果。

這項年會有來自全球的上千個NGO組織參與。賴銘琪說，他們在拜會該組織執行長魏欣頓時表示，今年台灣NGO只是與會，但希望明年台灣NGO能以與談人身分來分享台灣經驗，魏欣頓反應正面，他們會持續溝通。不過也有台灣NGO代表透露，魏欣頓再三表示，希望台灣與會不要有政治目的，屆時不是政府來敲門。

賴銘琪說，台灣的NGO非常活躍，政府的角色是協助NGO與國際接軌，並尋求與國際NGO長期合作的機會。中國對台灣的打壓已延伸到NGO，尤其對台灣專業NGO組織的打壓愈來愈強，但台灣的立場一直是希望新會員加入不能影響既有會員的權利。

這次代表團也拜會了美國行政部門，賴銘琪說，美方有意願投入資源與台灣合作，但具體計劃還在構想中。此外，台灣如果要成立國際NGO中心讓各國NGO進駐，必須要修法讓這些組織可以募款及招收實習生，這些都需要跨部會的合作。

這次參加訪問團的成員特別穿上台灣廠商用寶特瓶做的團服，在會場上吸引了許多人的關注。