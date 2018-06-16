赴美讀軍校學成歸國 陸軍官校5學生授階任官

2018-06-16 00:19

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍軍官學校今年有陳慈裕等5名學生從美國軍校學成歸國、授階任官，同時派訓胡家琪等5人赴美國軍校就讀；其中，兄弟檔徐以諾、徐以樂均赴美交流，傑出表現令人讚賞。

陸軍官校長期與美國軍校交流，今年有5名學生學成歸國，包括西點軍校陳慈裕、維吉尼亞軍校鄭國恩與徐以諾、威爾猛軍校林宛儀、色岱爾軍校梁家瑋，由校長陳忠文少將授階任官，成為國軍基層幹部。

其中，陳慈裕歷經西點軍校4年磨練，不但克服語言障礙，在人際關係的建立、學習態度及體能訓練等方面，也透過不斷努力與練習，雖然遭遇許多困難與挫折，他想起自己代表國家與母校，不輕言放棄，堅持到底通過考驗，感謝學校與家人的支持。

值得一提的是，徐姓兄弟檔十分優秀，哥哥徐以諾今年自美國維吉尼亞軍校畢業，返國服務，為國效力；弟弟徐以樂正在美國西點軍校就讀三年級，兄弟倆傑出表現令人讚賞。

校方說，徐以諾初到維吉尼亞軍校，語言文化是最大考驗，前3天如同「鴨子聽雷」，只能從肢體語言、觀察連隊動向，努力調適，跟上進度，透過與友人對話，學習軍校的特殊用語，與美國人的生活用語，克服文化衝擊與第二外語的溝通障礙。

胡家琪、江嘉豐、徐靖、夏揚、陳昱文等5名學生，則分別考上西點、色岱爾、威爾猛、維吉尼亞等軍校，將於月底赴美就讀，其中又以胡家琪最受矚目，是國軍女官校生考上美國西點軍校第三人，成為陸軍官校今年校慶的「嬌」點。