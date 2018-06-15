黨團總召選舉對吳魁投不信任票？ 藍委：不應過度解讀

2018-06-15 21:46

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委江啟臣擊敗費鴻泰，當選國民黨團總召，被認為是「林為洲效應」發酵，更被解讀是國民黨中生代立委對黨主席吳敦義投下「不信任票」。對此，立法院前院長王金平在江啟臣的拜會後，同意地表示這次選舉確實受黨內氛圍影響；立委蔣萬安認為黨中央可對外說明釋疑、弭平爭議；立委柯志恩則強調，最大目標還是要拉住林為洲不要脫黨，希望黨中央能與林多溝通；立委許淑華則認為不應過度解讀，但她坦言林為洲的事件或許對年底選舉不好。

國民黨團總召選舉結果14日出爐，被認為是國民黨中央屬意的費鴻泰，以兩票之差惜敗「新透明連線」江啟臣；儘管兩人在中常會或政見發表都曾為「被做掉」的林為洲說上話，也口徑一致強調總召選舉非「世代之爭」，但外界仍認為此次選舉結果或多或少受「林為洲效應」影響所致。

有熟系黨團運作的人士透露，黨中央傳有人運作要黨團立委們投票挺費鴻泰，但最後有人跑票投給江啟臣，導致總召選舉以17比15翻盤，除了暗示吳敦義開始管不動黨團，更代表老一派立委在黨團內影響力在消退。

另一名黨團人士則分析，「林為洲效應」對黨團立委有不小影響，大家會認為吳敦義率先破壞信任感，本次總召選舉不能只看做是黨內世代之爭，更有黨團、黨中央之爭的態勢，也可以說是立委們對主席吳敦義「期中選舉」投下不信任票。

江啟臣今前往拜會「永遠的院長」王金平，請益黨團等事務。對於「林為洲效應」說法，王也不諱言表示「黨內整個氛圍，影響到他（費鴻泰）的選舉，這個在所難免」，但王也強調費「沒有輸」，並呼籲大家往前看。

江啟臣則說，黨團內選舉沒誰贏誰輸的問題，大家只是跳出來承擔服務的機會，最重要的是趕快團結起來，繼續向前走；江強調，接下來一年半對國民黨至關重要，「任何一個人」都不能放手，必須緊緊地團結凝聚在一起。

對此，蔣萬安表示，大家認為提名機制上要有一致標準，若回歸初始的遊戲規則，較符合公平客觀，在新竹縣等選區，能推出最強候選人、以勝選為目標是大家一致的共識，若能遵照這樣的制度，才能弭平各種爭議。

蔣萬安建議，目前國民黨各縣市人選都已經依程序確定提名人選，最後確定人選的新竹縣，在徵召過程中各界有不同意見，黨中央或許可以對外釋疑、更清楚地說明過程，避免外界有疑問。

柯志恩認為，江、費在支持制度這點上態度是一致的，若解讀總召選舉為黨團與黨中央對抗「是過頭了點」；黨中央對此事應有其勝選的考量，8月27日正式登記前，黨中央還有時間與林為洲多談談，最大目標就是拉住林不要脫黨。

立委許淑華則認為，不應用世代或鴿、鷹派來過度解讀，或許如此是媒體比較好下筆，但她確實認為林為洲現象產生，會有些朋友認為黨中央處理不夠漂亮或委屈了林，這是他們會有危機感或對年底選舉不好的，但這與黨團選舉或運作一點關係都沒有。

林為洲強調「不會脫黨」，重申在正式登記，仍會全力爭取「代表國民黨參選」的機會，還是盼能回到最初全民調初選的體制，若是黨中央來做也接受，這讓大家能有個依據，這是以勝選為考量，不是以他個人為考量。

林為洲表示，在正式登記前，黨中央可先讓楊文科跑一陣子，到時再看情況，若楊聲勢有起來，與他差不多或他只贏楊一點點，只要在誤差範圍內他就「讓賢」，只希望中央能提出讓國民黨支持者及新竹縣民信任的依據。