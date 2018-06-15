延續朱立倫好的政策 侯友宜 ：未完成的繼續打拚

2018-06-15 21:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚間受邀參加板橋慈惠宮餐敘，他一掃上午陷入文化大學宿舍爭議案的嚴肅氣息，臉上掛滿笑容。侯友宜宣示，上任後將加速捷運三環三線完工，推動防災型都更，延續市長朱立倫好的政策，還沒完成的繼續「打拚做」。

侯友宜逐桌向在場人士敬酒、握手寒喧，現場氣氛熱絡，不少婆婆媽媽爭相合照，並高喊「凍蒜」。

侯友宜致詞時說，他擔任副市長7年多，一步一腳印，「朱市長好的政策應該延續」，對於前人的努力，他心存感恩，但好還要更好，市政工作要一棒接一棒，不斷推陳出新、改變，過去7年累積的經驗，他對市政最了解，希望好好為市民做事，讓新北市更加發展。

侯友宜指出，市長朱立倫規劃好的三環三線，他上任後會加速完工，並推動大規模防災型都更，努力增設公共托育中心、托老中心，朱立倫還來不及完成的運動中心、運動公園也會繼續做，若找到合適地點，板橋地區未來有機會再規劃一座國民運動中心。他強調，「市長還沒做完的，我會繼續打拚。」

侯友宜說，目前正在進行的新莊塭仔圳都市計畫、未來的板橋浮洲都市計畫，他會重新構思，解決問題。他並談到，新北市連續4年被《遠見》雜誌評鑑治安指標，拿下六都第一名，這是值得驕傲的成績。