軍改朝野協商無共識 立院下週二開始表決

2018-06-15 20:25

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院朝野黨團傍晚歷經4日的協商，仍無法就「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」達成共識；但已預計在週二的院會開始處理，需表決的爭議條文至少16條。民進黨團盼能於下週完成三讀。

立法院長蘇嘉全今早邀朝野黨團就軍人年改進行第2輪協商。最核心的服役20年起支俸率55%、年增2%等條文，因朝野歧見過大，直接跳過。親民黨團要求最低保障金額應為兩倍少尉一級俸額，直接突破4萬元，時代力量黨團盼納入退將赴中條款與教官狼師條款。民進黨團總召柯建銘認為，這涉及「刑法」、「國家機密保護法」、「國家安全法」、「兩岸人民關係條例」，必須通盤處理，不能只針對退將。

國民黨團要求因公受傷者的贍養金俸率也要提高。國防部解釋，因公受傷者除可領取退休俸或贍養金，還能再領撫恤金，待遇不會減少。

對於退伍軍人再任私校職務，民進黨團同意退讓，僅再任私立大專院校專任教師，且薪水超過3萬3140元者，須停領退俸。國民黨立委蔣萬安、呂玉玲、曾銘宗均砲轟，這是打擊最優秀人才，憑什麼他們不能領雙薪？柯建銘表示，政府每年補助私校300餘億元，不能毫無規範，現排除掉中小學教師、職員、校安人員，已是最大讓步。民進黨立委王定宇指出，當初三大裁軍案轉任技工者，有技術性迴避掉雙薪條款，技工最高薪資也才3萬4375元，僅高出百餘元，可討論該如何處理。

而公教均規範配偶領取1/2遺屬年金的資格為年滿55歲、婚姻滿10年，國民黨團也有意見。王定宇建議，因年金的目的是養老，是否只要符合55歲，不必滿10年。民進黨立委羅致政反批，只有台灣的軍公教有半俸，國外哪有這種制度？若要為此爭論不休，乾脆取消半俸。柯建銘直言，軍人年金的架構已遠優於公教人員，若國民黨要就每項細節計較到底，公教人員的相對剝奪感會更重。

其他不管是離婚配偶請求權、政府每年撥補數額、滾動檢討機制，國民黨均提出質疑。蘇嘉全表示，全案無共識的條文只剩16條，週二上午9時半再彙整各黨團意見，包括每個條文的發言人數，10時就進議場處理。

國民黨團書記長李彥秀坦言，協商結果並非全依政院版草案，民進黨團也有做出調整；但國民黨堅持「現役先行、退役暫緩」，就看民進黨團的誠意在哪裡。

柯建銘認為，協商過程理性平和，朝野的歧見其實不嚴重；若要強渡關山的話，民進黨大可首日就開始表決，何必耐著性子慢慢協商？希望國民黨能珍惜這樣的協商成果。包括遺屬年金請領條件是否不限結婚滿10年、如何排除當年轉任技工者、再任偏遠離島地區是否增列教育人員等，會再尋求黨團的共識。