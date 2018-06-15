「IT IS SHOW TIME」 蘇貞昌第二波競選看板曝光

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出第2款特色競選看板，以已故流行天王麥可傑克森的經典戴帽造型出場，寫著「IT IS SHOW TIME」。（蘇貞昌競選辦公室提供）

2018-06-15 18:02

〔記者賴筱桐／新北報導〕繼首張「背殺照」引起話題後，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天推出第2款特色競選看板，以已故流行天王麥可傑克森的經典戴帽造型出場，寫著：「IT IS SHOW TIME」、「新‧新北上場」，盼告訴市民，「會做事的蘇貞昌回來了！」

6月初才掛上第一面特色看板，蘇貞昌突破過去候選人的傳統看板，以雙手叉腰、背影示人的「背殺照」，加上特有招牌禿頭，成為競選廣告的亮點，路過民眾不禁停下拍照，引發熱烈討論，更意外成了新莊區新興打卡熱點。

蘇貞昌第二面看板坐落新板特區板橋車站正上方，長20公尺、寬5公尺，選用鮮明的芥末綠，蘇貞昌穿著亮色系格子襯衫，搭配正要脫下的草帽，令人聯想到麥可傑克森的招牌動作，斗大標語寫著：「IT IS SHOW TIME」（上場了），散發「一枝獨秀」的神祕感。

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，「IT IS SHOW TIME」與鄰近的知名電影院相呼應，相信能吸引看電影、逛街及通勤的民眾目光。

黃韋鈞說，過去台北縣時代，蘇貞昌提出「新北縣‧好生活」，讓台北縣蛻變成為一座光榮城市，但升格後新北市進步腳步緩慢，在六都表現一直在後段班，第二塊看板除訴求蘇貞昌是一位高效率、有執行力、真正會做事的市長候選人，也宣示累積更多歷練的「蘇貞昌2.0」登場，未來將是「新新北的SHOW TIME」！