為綠營猛攻文大宿舍案哽咽？侯友宜說是這原因

2018-06-15 18:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕綠營最近猛攻國民黨新北市長參選人侯友宜家人擁有的文化大學宿舍案涉及違法及特權，傳出侯友宜上午受訪時情緒激動哽咽，侯友宜下午被問到此事，他表情嚴肅表示，家人為他付出非常多，因為選舉不斷遭到惡意的攻擊抹黑，我很捨不得，「選舉是一時的，我在乎自己一輩子走來，人格不要被抹煞，家人不要被傷害，這是我要捍衛的」。

綠營追打文大宿舍案，侯友宜今天多次回應，競選總部上午也派員在台北市召開說明會，侯友宜下午參加永和區觀音寺祈福活動，又被媒體問到此事，侯友宜難掩憤怒地說，他一輩子出生入死，都毫無害怕，因為知道背後有家人支持，娘家會好好照顧他的子女、太太跟小孩，所以，他願意為國家多做一點事、多犧牲一點，對他們都是一輩子的感情。

雖然最新的「美麗島電子報」民調顯示侯友宜持續領先對手，但侯友宜說，「我不太在乎民調，我在乎自己一輩子走過來，我的人格不要被抹煞，家人不要被傷害，這才是我要捍衛的。」

對於民調領先及信任度居高不下，侯友宜說，謝謝大家的肯定跟支持，他會堅守原則，說到做到，是非對錯分清楚，帶著誠信勇敢為市民做事，對惡意攻擊、抹黑，及過往沒問題的舊事又來被檢討一次，都會坦蕩蕩面對，但是請不要惡意攻擊他的人格及污辱糟蹋他的家人。

對手鋪天蓋地攻擊，侯友宜陣營反應速度被外界覺得有點慢、也有點輕敵，侯友宜說，選舉是要去談政見，跟市民做報告，不是雙方的口水戰，當別人污辱他的時候，他都告訴選辦同仁心平氣和，不要和人鬥嘴鼓，認真做事情，所以大家都覺得我慢，是因為我不想和人鬥嘴鼓，有些政見說出來在報導上沒有辦法那麼亮麗，沒有辦法形成標題，大家就覺得好像沒有口水戰、就沒有吸引力，最重要是實實在在的做事。

對於新北市府副祕書長邱敬斌昨天被影射關說，在鏡頭面前非常氣憤，侯友宜說，有的事情他不是很清楚，但是他肯定邱敬斌是個認真踏實賣力的公務人員。