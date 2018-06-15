新北市長選戰只剩「文大宿舍」 黃國昌：請端出實際政策

2018-06-15 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨籍新北市長參選人侯友宜妻子租地予文化大學當宿舍引發爭議，成為藍綠雙方在新北市長選戰的前哨攻防戰，時代力量立委黃國昌今天（15日）不滿批評，目前新北市長的選舉焦點，只剩下台北市一座學生宿舍的討論；被消失的不只是具體政策，還有全體新北市民。

《ETtoday新聞雲》報導，黃國昌說，文化大學的違法爭議，固然有需釐清的部分，他昨天也已點名新北、台北、教育部和監察院應各司其職，針對是否涉及關說與違法使用，給社會大眾一個交代，但除此之外的政治口水，老實說可以免了。

黃國昌強調，難道我們非得等到這些宿舍的房東要選市長了，我們才要來關心學生的住宿問題嗎？如果政治人物只是想消費議題，而不是解決問題，那年輕人只會對政治更無感、更失望、更看不到未來。

他指出，如果蘇貞昌與侯友宜兩位真的都關心住宿學生的距住空間與居住安全，那就不該只把焦點放在文化大學，而是藉著這個契機，回頭審視新北各大院校的宿舍是否充足合法，以及外宿生的居住安全。

黃國昌說，做為新北市民，誠請兩位市長參選人把實際的政策端出來，如果真的信仰居住正義與居住安全，並未來有心付諸實踐，那就請兩位來參加居住正義公開討論會，一起來討論相關政策。