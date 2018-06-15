蘇提「貢寮海祭100團參加」新北觀旅局提數據反駁

2018-06-15 17:35

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌日前於媒體專訪提到「貢寮海洋音樂祭的規劃，當初預算編列500萬，邀請100團獨立樂團參加」，新北市觀光旅遊局今天指出，蘇貞昌所提的數字上與事實顯有極大落差，觀旅局盼能導正視聽，並希望不要抹煞了這10多年來許多樂團、音樂圈先進與市府同仁的共同努力。

觀旅局專門委員陳靜芳說，貢寮國際海洋音樂祭的確是蘇貞昌在縣長任內於2000年開辦，當年是1天的活動，預算500萬元，共有16團參加，不知蘇貞昌說的100團從何而來？之後活動預算陸續增加，到了2004年，蘇貞昌老縣長擔任台北縣長最後一年，當年海祭活動預算則是2600萬元，共有48團樂團參加，今年海洋音樂祭預算則是2200萬元，會有75團樂團參加。

陳靜芳說，蘇貞昌縣長任內舉辦5年海洋音樂祭，5年總共有192團參與表演，也許蘇老縣長的100團概念就是由此而來，但如果團數用5年相加，預算也應該是5年相加共6200萬元，不是500萬元。

陳靜芳說，新北市在原有基礎下，持續擴大辦理海洋音樂祭，2016年更在漁人碼頭創設了淡水漁人舞台，打造戶外原創音樂基地，最近3年海祭與漁人舞台兩者合計總共有335樂團參與演出，較縣府時期5年192團，提供更多獨立樂團更大表演空間，貢寮國際海洋音樂祭是蘇貞昌開辦，這個歷史大家不會忘記，但不要抹煞10幾年來許多樂團、音樂圈先進與市府同仁的參與及奉獻。