文大官網載明大群館為男生宿舍 北市都發局：學校口語說法

2018-06-15 17:18

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨新北市長參選人、新北市前副市長侯友宜土地租文化大學宿舍惹爭議，北市長柯文哲日前也下令都發局調查；不過，依都市計畫法該筆土地僅能作集合住宅，不得作宿舍使用，都發局近日對大群館定位始終說不清，還要發文詢問教育部。

記者今訪問北市都發局長林洲民、建管處長陳建華與都市計畫科長林玄理，並實際出示文化大學生活輔導組官網，網站載明男生宿舍包含大群館，並以三四年級住宿生為主。現場林洲民詢問一旁陳建華，「他改了沒有？」

一旁陳建華連忙說，「我還是要說，還是要問文化大學，這是文化大學對學生最口語的說法，才是宿舍，這實際上是不是宿舍，還是要看文化大學自己怎麼認定」。

林玄理則數度解釋，以往依照建築法，因為（大群館）實際有學生住，住宿與強度不可以用一般集合住宅來認定，才會提高安檢強度比照學生宿舍方式管理；但是在土地管理，這是住二特，所有公文都說可以做多戶住宅或是集合住宅。

林玄理還說，以往來文詢問者為又昱實業，又昱實業指該處為集合住宅，因此無法管理租賃對象，如果是文化大學來文詢問要做學生宿舍就會反對，強調來文主體不一樣，結果就會不同。

記者詢問，近年實際使用者已經為文化大學了，為何都發局無法認定？林回應，還是要發函問教育部。

記者進一步問，建管處為都發局轄下單位，為何一個市府對同一建物卻有兩種認定？林玄理說，「一個為都發局、一個為建管處，都發局是土地管理，建管處只管理建築物，一個管的是使用，一個是消防安全，兩者不一樣。」

至於大群館在1997年以集合住宅名義取得使用執照至今，林洲民與林玄理皆說，「都發局沒有認定他是集合住宅」。