整合資源為山林努力 宜縣府參議賴錫祿接任羅東林管處長

2018-06-15 16:57

［記者游明金／宜蘭報導］宜蘭縣政府參議賴錫祿將接任林務局羅東林管處長，在縣府2、30年歷練，不管是治山防洪、林務推動、觀光遊憩等，賴的表現都獲得歷任縣長倚重。賴說，雖不是林政出身，但經歷過的業務都是很好連結，他尊重專業，也會把中央與地方資源做最好整合，一起為山林保育、環境保護做最好努力。

羅東林管處長吳坤銘將於7月16日屆齡退休，遺缺由63歲賴錫祿接任；賴從事公務員35年，曾任縣府工務處長、民政處長、農業處長與秘書長等職務，行政經驗豐富，有完整歷練；在縣府能統籌跨局處業務推動，治軍嚴謹，願給年輕人表現機會，帶人也能帶心，工作效率佳，基層頗有好評。

賴錫祿參與過宜蘭、羅東運動公園、親水公園與傳藝中心等重大建設；他說，公職生涯很大部分時間都在工務單位，工程已做到一個階段，有過很多歷練，民國99年接任農業處長，實際接觸農業領域，包括林務推動、百萬植樹計畫等，這些都是經驗與過程，對於林務工作並不陌生。

賴錫祿指出，羅東林管處對林務工作推動，累積了很好傳統，現在林業發展更融入文化、教育、觀光、環境保護，這是好的現象，與縣府推動的很多業務可以共同連結，例如太平山、仁澤等森林育樂區都是知名景點，宜蘭以觀光立縣，縣府、林管處的資源可以整合，作更好發揮。

「台灣最大資源在山林！」20年前就愛上爬山，台灣百岳已攻頂46座，賴錫祿說，每次到山上，看到這麼好的環境與資源，常會思考要怎麼愛護，要為山林做些什麼事？林務局有自己系統，他尊重林務專業，也會與同仁一起為理想共同打拚贏得認同，在良好傳統基礎上往前邁進。

他指出，山上有很多自然保護區，涉及原始林與野生動物，這與原住民朋友權益也有關連，他曾任民政處長推動過原民業務，對於未來工作的溝通與推廣，會更為熟悉。

賴錫祿並提及治山防洪是很重要工作，他說，整個河系治理，除下游河川整治，源頭種樹、植被等水土保持更要做好，下游才能減災。至於國土保安，海邊防風林是重點，但海岸侵蝕嚴重，涉及水利署、河川局等工作業務，保安林的保護與處理，造林要有效推動，也需要林務局與水利署做更好配合。