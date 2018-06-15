與石化業者座談 賴清德：台灣不缺水電 可放心投資

2018-06-15 16:13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕行政院長賴清德今天南下高雄與石化業者座談，賴清德說，蔡政府上台後，積極解決企業五缺（缺水、缺電、缺土地、缺人才、缺人力）問題，目前台灣水、電充沛，土地、人才、人力等問題在政策推動下也逐漸看到成效，請企業放心根留台灣、繼續投資台灣。

賴清德說，「水」是企業界要投資台灣最重要的自然資源，水源供應是否充足將會影響企業投資發展計畫，今年旱象比以往更嚴重，自去年8月起，中南部幾乎沒有下過雨，但工業、民生及農業用水都沒有受到影響，如果這種旱象發生在10年前，各大公司都要調水車去載水，但今年竹科、中科、南科和高科都沒有這種情況，主因是經濟部和相關部會策略成熟，讓水源可以充份運用。

這兩天鋒面來襲降下豪雨，之前民眾會擔心台南如果沒有趕快下雨，將無水可用，賴清德指出，即使雨沒有下，台南至少還能再撐1個半月，用這樣的旱象來檢驗，就可以證明台灣並不缺水。

至於缺電問題，賴清德說，目前所發的電，供應全台所需求都還有剩，大約還有剩4到6％左右，或許有人會認為剩得不夠多，但目前台灣並不缺電，加上明年高雄大林、林口等火力發電廠併聯之後，台灣電力的備轉容量可達10％，備用容量可達15％；水、電如果有問題，台積電、華邦電就不會選在台南、高雄投資，因此希望產業能對政府有信心，一起留在台灣拚經濟。