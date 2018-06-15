初入職場易被詐團盯上 立委教自保秘訣

2018-06-15 16:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕6月畢業季到來，初入職場的畢業生容易成為詐騙集團網羅目標，律師出身的民進黨立委周春米提醒畢業生，可保留求職廣告或雇主間以電話或line的聯繫紀錄，日後可作為證明自己並非詐騙集團成員的有利證據。

周春米指出，詐騙集團為了躲避警方追查，並確保順利獲得不法款項，往往需要大量人頭帳戶，同時也需要請「車手」幫忙領款。因此，詐騙集團多會刊登徵才廣告，招募社會新鮮人前去求職，實際上是想藉由畢業生社會經驗較為不足，進而騙取求職者的存摺、帳戶作為人頭帳戶之用。

周春米說，還有另一種狀況，是詐騙集團會要求求職者按照雇主指示提款，以賺取報酬，但卻隱瞞款項來源，導致求職者被警方查獲為詐騙集團車手。過去案例顯示，求職者多半會被檢察官起訴，被法院以刑法第339條第1項的「幫助詐欺罪」判刑、重則以「加重詐欺罪」起訴。

周春米提醒，民眾在面試工作時，工作內容要詳實向雇主詢問清楚，記下面試者的姓名及職稱。若雇主要求交付保管帳戶存摺正本、提款卡或印章，無論甚麼理由都最好拒絕。

6月是畢業季，周春米也應景放上自己畢業照，提醒新鮮人一定要先保護好自己，才能展翅飛翔。不過不少網友「歪樓」，稱讚周春米的畢業照是「校花」等級。

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