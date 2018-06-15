黃偉哲第一波教育三溫暖政策 保障特教生需求

2018-06-15 16:20

〔記者邱灝唐／台南報導〕為特教生發聲！民進黨台南市長參選人黃偉哲在端午前夕，推出教育三溫暖系列的第一個溫暖，也就是將提高預算增聘特教專任教師及助理員，保障特教生的生活照顧與學習輔導等需求。

黃偉哲今日偕同台南市議員、議員參選人，以及重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠，邀請大家一起為「緩飛天使」，打造一個無礙的成長環境，一名特教生家長也到場說明，指出兒子罹患裘馨氏症，但校內助理人員不足，因此校方請家長到校園擔任助理人員，此舉不僅讓其中一名家長離開職場，不但家長沒有喘息空間，經濟也會有所影響。

黃偉哲指出，孩子的學習不能等待，而想出解決問題的方法就是政府的責任，尤其台南有將近1500名「緩飛天使」，除了少部份在啟智、啟聽學校外，大多分散在一般學校求學，只要給予多一點的學習資源投入，就可以讓這群孩子趕上學習與成長的步伐，未來在進入市府之後，會和醫療、教育、社會福利等各領域專家，從制度面來思考與改善並提高預算，增聘特教專任教師及助理員，給予讓這群孩子更多元的協助，同時減輕家長的負擔。

蔡雅惠也向黃偉哲提出陳情，希望未來在多元入學比序上能不列入體適能；黃則回應，尊重專業且需經精細的流程來審查再做出改善。