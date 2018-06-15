文大宿舍曾遭北市府開罰 侯友宜律師：裡面大多是學生寄宿

2018-06-15 15:34

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨新北市長參選人、新北市前副市長侯友宜土地租文大做宿舍（大群館）案掀爭議，北市議員王鴻薇、陳炳甫、侯友宜辦公室主任謝政達與又昱公司律師陳佳瑤今召開釐清爭議記者會，強調一切公安與興建程序合法；但針對大群館曾在2012年曾因公安認定問題遭都發局開罰一事，陳佳瑤則說，「裡面大多是學生寄宿。」

日前台北市議員王威中爆料，侯友宜妻子任美玲名下一塊土地興建建物，申請99個門牌以集合住宅名義通過使用執照申請，以規避北市土地使用分區，實際上是做學生宿舍使用；議員王閔生也指出，文大宿舍近年消防公安都比照寄宿住宅進行檢查，為何都發局仍認定為「集合住宅」實不合理。不過，北市都發局近期均對外表示，是否為學生宿舍認定要由主管機關認定。

陳佳瑤今於記者會上澄清，該建物1997年申請集合住宅99個門牌，由北市府發給使用執照，2013年也發文回覆，該處屬「多戶住宅」，一切合法適用，「申請99個門牌，也是因寓意吉祥」。

由於北市都發局曾在2012年履勘大群館時，開罰文大6萬元。記者詢問，若一切使用合法，為何文大會被開罰？

陳佳瑤回應，原只有11樓以上的大樓需進行公安申報，照理大群館只有5層樓不需要申報，但都發局當年認為「因為租了學生，學生進出多，裡面有很多學生寄宿，希望比照H1組的標準申報公安。」

陳佳瑤更強調，「集合住宅本來就可以租給學生使用」，歷年來都是如此，為何現在出現爭議，質疑根本是選舉操作。

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