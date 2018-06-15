開齋節快樂！民進黨推動穆斯林友善環境

2018-06-15 15:36

〔記者蘇芳禾／台北報導〕全台穆斯林陸續舉辦開齋活動，民進黨今天也在臉書粉絲頁上祝賀在台和全世界穆斯林開齋節快樂。「Selamat Hari Raya Idul Fitri! Mohon Maaf Lahir dan Batin」。民進黨也將持續努力，推動穆斯林友善環境，促進族群平等，希望每一位穆斯林朋友在台灣，都能感受到善意。

民進黨指出，在台穆斯林於今天早上進行開齋禮拜儀式，也代表從上個月17日開始，為期29天的齋戒功課圓滿完成。民進黨祝福所有在台灣及全世界的穆斯林朋友，開齋節快樂！

民進黨表示，台灣是尊重多元文化的國度，有許多穆斯林朋友在這裡打拼、生活，包含信仰伊斯蘭教的我國民眾，以及來自印尼等國家的移工、移民朋友。感謝所有為台灣付出辛勞的人們，在這難得的佳節，謹獻上最誠摯祝福。

民進黨說，將持續努力，推動穆斯林友善環境，促進族群平等，希望每一位穆斯林朋友在台灣，都能感受到善意。「我們希望這個團圓的日子，友善包容的信念，讓台灣成為最溫暖的家」。

民進黨臉書也公布全台開齋節相關活動資訊：

●宜蘭〉宜蘭市民活動中心、南安國中禮堂

https://goo.gl/Fr39cL

●基隆〉基隆市民廣場

https://goo.gl/sYwVpX

●桃園〉桃園火車站藝術月台（舊火車站）

https://goo.gl/yoLsrx

●台中〉市府前廣場

https://goo.gl/E3smpo

●彰化〉後火車站停車場

https://goo.gl/T98fLh

●台南〉永康科技工業區

https://goo.gl/jUzbL1

●高雄〉勞工公園

https://goo.gl/6XFZwv