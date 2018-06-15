向警察致敬 台東縣長藍綠參選人皆主張提高警勤津貼

2018-06-15 16:11

［記者黃明堂／台東報導］今天是警察節，下屆台東縣長藍綠兩參選人都主張提高警消超勤津貼，民進黨劉櫂豪說應逐年提昇至15000元，國民黨饒慶鈴則認為應由中央支應，且現任立委有不可拖延的責任。

立委劉櫂豪參加警察節活動時陳述警消政見，主張台東地區因為幅員遼闊，警消同仁的勤務範圍相對於其他縣市更顯繁重，但是超勤津貼預算的編列為12000元，相較於六都的13500到15000元間，實有所不足，他主張縣府針對警消超勤津貼的預算編列，應逐年提升至15000元，以照顧警消同仁的福利。

劉櫂豪肯定警消人員的奉獻，對台東鄉親的安全及社會秩序提供莫大助益，讓台東能安穩無虞，劉櫂豪主張增加超勤津貼以保障警消人員的權益，並已爭取提高職等弭平城鄉差距。

台東縣議長饒慶鈴向台東所有在職警察及退休警察們致上最高敬意，表示過去在縣議會致力為警察執勤安全及相關福利發聲，更承諾在當選台東縣長後，積極提升警察福利。

饒慶鈴表示，受到民進黨政府年金改革影響，警察的生活保障縮水，應該從現有的制度面酌予提高所得，並提高警察同仁的超勤津貼。台東雖然是窮縣，但她一向支持縣府編列的超勤津貼預算，而且警、消一視同仁納入。

但她認為縣庫財源有限，恐會排擠縣內其他重要預算，而且縣庫勢必難以長期支撐，應由中央編列預算支應。事實上，警察的超勤津貼現在就應該獲得提升，現任立委有不可拖延的責任，此時就該務實地向中央爭取警、消增額超勤津貼，不該拿來當做選舉之用。