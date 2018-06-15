文大宿舍爭議牽連家人 侯友宜哽咽：這口氣 我吞不下

2018-06-15 14:11

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今參加新北市婦女會分區幹部聯誼活動，致詞時罕見情緒激動、眼眶泛紅提及妻女給他的支持，更拿起衛生紙擤鼻涕；侯會後受訪時被問到文大宿舍爭議時，講到因選舉導致妻子的人格遭受污辱，「我幾乎心都快碎了」，除數度哽咽、無法繼續言語，最後甚至重話表示，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下。」

針對近日延燒的文大宿舍爭議，侯友宜說，今天對他而言是非常沉重的一個日子，他一輩子出生入死抓壞人，賺的錢沒有拿回家過，都是太太和岳家在扶持這個家，岳家的財產，做女婿的人能過問什麼？侯說，他一輩子拚成這樣，有可能出去就沒回來了，太太無怨無悔、支撐家庭，將3個女兒教育得很好，「我一輩子對不起她。」

談及妻子，侯友宜數度哽咽，他表示，今天為了選舉，導致太太被糟蹋、污辱，他的心幾乎都快碎了，太太深知他作為奉公守法的公務員，當初再三叮嚀律師，合法是唯一的出租條件，太太在意的是名聲；太太昨天還告訴他，文大若沒辦法好好照顧學生，她可以把房子拿回來，換自己照顧別人的孩子。

侯友宜更反問「今天選舉選到這種程度，台灣有需要這樣嗎？」他表示先前相關單位已經到宿舍看那麼多次，都說沒問題，今天卻為了這場選舉，傾全國、全黨之力毀滅他人人格、傷害他的家人，這般污辱、糟蹋，「我侯友宜這口氣吞不下來，我吞不下。」

至於新北市政府副秘書長邱敬斌遭質疑到台北市都發局關說此事？侯友宜強調，自己一輩子不曾拜託任何人、不曾跟人家說違法的事，「我不需要也不會去做這種事情。」