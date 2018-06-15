獨家》不當黨產條例違憲？北高行裁定大法官釋憲前停止訴訟

2018-06-15 13:50

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會在2016年認定中投、欣裕台公司為國民黨附隨組織的行政處分，中投、欣裕台不服提起行政訴訟。台北高等行政法院在6月11日裁定，因黨產條例有違憲疑義，在司法院大法官就本院聲請釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序；黨產會強調，這僅是個案法官的見解，處分效力不受影響。

據了解，黨產會今日已收到台北高等行政法院裁定公文，北高行在理由說明「本院受理105年度訴字第1685號、第1720號、第1734號政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例事件，因認被告（黨產會）105年11月2日黨產處字第105001號處分書，所適用之政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第2條、第4條第1款、第2款、第8條第5項前段、第14條規定有牴觸憲法之疑義。」

「現已提出形成確信違憲之具體理由，向司法院大法官聲請解釋，爰依首接解釋之意旨，以之為先決問題，裁定於司法院大法官就本院聲請釋憲案作成解釋公布前，停止訴訟程序」。

知情人士指出，北高行本次裁定是針對立法院所通過的黨產條例，北高行所點出的有違憲疑義條文，第2條關於黨產會的設立及職掌，第4條第1款是政黨定義、第2款是附隨組織定義，第8條5項前段是得主動調查政黨之附隨組織，第14條是命移轉或追徵及認定附隨組織應經公開聽證程序。

據悉，本次裁定為台北高等行政法院第四庭所作成，審判長為法官李玉卿、法官鐘啟煒、法官李君豪。

對此，黨產會表示，這僅屬於個案中法官的見解，黨產條例違憲與否仍應視最終司法院大法官審查的結果而定，本會目前所作的處分效力並不受此一裁定之影響，仍會繼續依法行政，續行黨產條例立法意旨執行相關業務。