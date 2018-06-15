姚蘇難連線？民調指新北泛綠選民挺柯P當台北市長

《美麗島電子報》民調顯示，多數民眾認為由柯文哲擔任北市長較有助新北發展。（記者黃耀徵攝）

2018-06-15 14:16

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》在今日發布2018新北市長選舉民調，國民黨參選人侯友宜以41.7%支持度領先民進黨參選人蘇貞昌的23.6%。值得關注的是，對於由誰擔任台北市長較有助新北市發展一題，台北市長柯文哲在綠營的支持度還高於立委姚文智。

《美麗島電子報》指出，因新北市民在工作與生活安排上與台北市關係密切，遂在民調中提出「關於新北市民眾對台北市長選舉的看法：誰當選對新北市發展較有幫助」的問題。結果顯示，42.6%新北市民選擇柯P、國民黨參選人丁守中20.8%、姚文智8.6%、3人差不多3.6%、未明確回答24.4%。

以地區來區分的話，新北市除永和區，其他區民眾選擇柯P的比率大於丁、姚；年齡區分的話，20至49歲選擇柯P比例最高，尤其在20至29歲族群獲得73%得票率，大於50歲的民眾則傾向丁守中；以教育程度區分，柯文哲自國小以下到大學以上皆勝過丁、姚，大學以上支持度達到61.8%。

以政治立場來看，新北市泛綠民眾有56.1%選擇柯文哲，27.6%選擇姚文智；政黨傾向來看，民進黨支持者同樣較屬意柯P，得票率49.1，姚文智為36.4%，傾泛綠民眾更多達60.8選擇柯、11.5%選姚，中立選民40.7%選柯、丁守中10.4%、姚文智4.4%。

本次民調是在2018年6月11日至6月12日進行，成功訪問1075人，在信賴水準95％情況下，抽樣誤差最大值為正負3.0％。