取消馬祖行選舉考量？ 柯P：颱風考量

2018-06-15 13:14

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲原訂今明兩天率團赴馬祖市政參訪，昨卻以天候因素為由，改由主責的局處首長帶隊，今傳出市府做出此決定也有選舉考量，原因在於深怕強降雨造成北市淹水、柯不在台北指揮坐鎮會被罵翻。

柯文哲上午出席活動前受訪表示，去也許還是可以去，但回程可能就會因為降雨、颱風發生問題，就不要增加大家的困擾。

柯指出，因為天氣預報說今天有強降雨，然後又說要轉成颱風，所以希望留在台北坐鎮。他否認這個決定有選舉考量，純粹是颱風考量。