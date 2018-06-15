警察節表揚 賴揆帶來加薪、換裝備、顧健康3禮

2018-06-15 12:30

〔記者邱俊福／台北報導〕今天是警察節，警政署舉辦「107年警察節慶祝大會」，總統蔡英文與行政院長賴清德到場，先後頒獎表揚28位全國模範警察與頒發10位全國資深績優警察人員獎章，並在會中帶來大禮，除之前通過的警正四階以下基層警員年功俸自500元調升525元，警正三階年警官功俸自525元調升550元的加薪外，還告知現已核定13億9000元經費，將用於警車、監聽等勤務設備更新，以及要求提出照顧警員身心健康的完整計畫，以加強員警健康照顧等，最後祝福「警察節快樂」。

總統蔡英文表示，經基層訪視，關心員警反映的意見，包括警用車老舊、汰購警用裝備，持續提升員警待遇、福利，讓整個警察升遷管道暢通，以及加強員警健康照顧，要求相關單位提出照顧警員身心健康的完整計畫等，均請內政部研議解決方案協助辦理。

行政院長賴清德表達帶來3項禮物，除通過的基層警員年功俸等調升的加薪外，強調總通關心的警員值勤設備的更新，已核定13億9000元經費，將來警車老舊的汰換，以及偵辦案件監視系統、網路犯罪所需設備等等，都可以該經費支應。另行政院長賴清德也提出健康很重要、注意安全與家庭的重要性等，跟所有警察共勉。

今年獲選為全國模範警察中，台中市警局偵查佐楊世嘉偵破漁船走私安非他命先驅原料氯假麻黃鹼504.5公斤案，約可製成安非他命400公斤供200萬人次吸毒，防毒於海外、截毒於關口，有效遏止毒品危害；刑事局隊長陳詰昌偵破遠東銀行遭駭客盜轉美金6千餘萬元案，即時通報攔阻，迅速追回近全部遭盜轉金額，將損失降至最低，有效打擊詐騙集團氣焰等。

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