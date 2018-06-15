卜睿哲：中共拒絕承認民進黨政府 使兩岸陷入僵局

2018-06-15 12:10

〔記者彭琬馨／台北報導〕美國在台協會前理事主席卜睿哲今接受廣播媒體專訪時表示，總統蔡英文上任以來，一直以低調謹慎的態度處理兩岸關係，但因為中共拒絕承認民進黨政府的法理存在，導致兩岸陷入當前僵局的局面；卜睿哲並說，除非蔡英文以清楚、不含糊的方式承認九二共識，否則蔡習會不可能發生。

卜睿哲今接受媒體專訪，針對川金會後的亞洲局勢以及兩岸關係提出看法。卜睿哲認為，相較前幾任總統，蔡英文在兩岸政策上採取低調謹慎的態度，此做法也贏得美國官員的肯定，並因此批評中國對台灣不必要的負面打壓；卜睿哲也說外界認為兩岸陷入僵局是因為蔡英文不承認九二共識，但從他觀點來看，蔡已經回答了九二共識的問題，只是以「模糊的方式」處理，不過因為中共基本上拒絕承認民進黨政府法理的存在，因此除非蔡英文以清楚、不含糊的方式承認九二共識，否則蔡習會不可能發生。

卜睿哲並提到，習近平在十九大上的談話，已經不再提到要寄望於台灣人民，此舉可能意味著台灣民意不再是中共對台政策的出發點，也有部分中國學者認為，中共應該用自身力量達成統一，而非藉由島內保守勢力的幫助，他判斷，中共未來還是會堅持一國兩制、和平統一的方式對台，並持續對台施加壓力，直到台灣社會選出一個比蔡英文、馬英九更順從的領導者為止。

卜睿哲提醒，若中國不再依賴台灣內部保守勢力達到統一目標，而是直接跟台灣人民對接，台灣應思考如何面對，此外，美國作為台灣重要的國防、經濟夥伴，若台灣希望能深化與美國的經貿關係，應思考在經貿上是否該有所讓步，以利強化自身能量。