埋鍋造飯480天「八百壯士」將轉型協會

2018-06-15 11:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕軍人年改案審查進入尾聲，反年改團體「八百壯士」指揮官吳其樑宣布，該團體已規劃轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，並將於6月30日召開會員大會，未來將繼續捍衛中華民國、對抗不公不義的政府。

為抗議軍人版年金改革修法，「八百壯士」在立法院外「埋鍋造飯」抗爭長達480天，並一度抗爭過激，導致警察、記者及成員受傷。在立法院臨時會處理「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」將臨尾聲，原走抗爭路線的「八百壯士」也面臨轉型。

吳其樑於「八百壯士」臉書官網宣布，「八百壯士」在立法院前埋鍋造飯陳抗，已經成為幾十萬退伍袍澤的精神寄託，但無論國民黨團如何奮戰、他們在場外努力聲援，民進黨必然會粗暴地強行通過「軍版法案」。

吳其樑指出，因許多袍澤頻詢問後續因應，「八百壯士」已規畫轉型為「中華民國八百壯士捍衛中華協會」，將依「人民團體法」，預定6月30日召開會員大會選出理監事，按照章程捍衛中華民國、繼續對抗不公不義的政府。

吳其樑指出，已請法律顧問團完成因應規劃如下：盡快提出立委聯署的釋憲聲請案；待法案公告生效日期後，立即公告訴願、訴訟作業方式；生效前、接到「退休所得重算處分書」後，再提起訴願、訴訟；這2年來參與過八百輪值的團體，皆會協助；在協會正式運作前，將另行公告場所、電話並派員輪值。