內政部：研發替代役貢獻大 10年3034件專利

2018-06-15 11:48

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部今日召開記者會指出，台灣的研發替代役制度自2008年實施至今，共有3萬8千多名役男，在1500家用人單位服役，累計研發出3034件專利、論文發表8311篇。

「研發成果豐碩！」內政部指出，每年役男對用人單位營業收入的貢獻值，高達3千億元以上。役男在役期屆滿後，近7成以上選擇留任原公司，延續個人職涯發展，成功為國攬才、育才、留才。

億光電子紅外線產品研發處處長徐志豪也表示，億光電子是用人單位之一，研發替代役制度提供穩定、優質人才，已成為企業不可或缺的人才庫，對研發、生產貢獻大，協助企業留住人才，傳承創新科技發展使命。

國家實驗研究院副研究員詹佳諺說，他在服研發替代役期間，參與福爾摩沙衛星5號的自主設計發展，著重於掌握遙測衛星本體的關鍵技術與能力，將研究成果發表於SCI期刊與國內外會議，提升台灣研究發展能見度。

內政部表示，107年度研發替代役第3次甄選作業，訂於7月23日至8月7日進行，役男可把握年度最後甄選機會。

另外，因應82年次以前出生役男可徵人數逐年減少，行政院已核定研發替代役員額，今年4000名、明年2000名、後年1000名，未來將視兵役制度調整，適時滾動檢討修正。