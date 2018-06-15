每天「殺來殺去」讓勇弟心痛 勇哥籲多投資下一代

2018-06-15 10:14

〔記者王榮祥／高雄報導〕新勇哥物語今透過勇弟發聲，直言台灣社會病了、且病得不輕，呼籲政治人物與媒體應多一些正向思考與激勵報導，不要每天殺來殺去！勇哥則提出前總統陳水扁任內的四大獎，盼各界多關注基層、多投資下一代。

勇弟今直言，台灣社會病了，且病得不輕，如果有影響力的政治人物與媒體生態，能多一些正向思考與激勵報導，國家應該會更健康；否則每天這樣「殺來殺去」，選舉一到又淪為潑糞假期，好不熱鬧！小車禍變成大新聞，有時小題大作，好像無案不弊，官場沒有一位好東西，沒什麼大不了也能搞到惟恐天下不亂。

尤其在司法未審輿論先判，眾人皆曰可殺，司法只好濫訴亂判，以符社會期待﹔結果競逐藍波不見正義，再來喊司法要改革，如此惡性循環，不知伊于胡底！

勇哥則提到，阿扁總統任內儘管政府有財政困難，但為投資下一代與基礎研究，特別重視教育科學文化建設與農業發展，除宣示各部會樽節支出，教科文預算仍以年成長率10%繼續增加。因為再窮也不能窮孩子，科研不能停滯，文化綠洲更不可以變沙漠。

阿扁還在2001年一口氣創設了總統教育獎、總統科學獎、總統文化獎，另在2004年再成立總統農業獎，其中以總統教育獎寓意深遠、最受矚目、媒體報導也最多。

勇哥認為，總統教育獎的頒發其實也是台灣之子精神的闡揚，在有限條件下，在最惡劣環境中，要開創無限的最大可能，這是2357萬台灣住民大家都有的精神，因為每一個人都是台灣之子、蕃薯囝。