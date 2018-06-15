桃園藍綠差距前所未見！媒體民調：鄭文燦打爆陳學聖

有媒體公布民調，下屆桃園市長選舉，鄭文燦拿下51.5％高支持度，大勝國民黨立委陳學聖。（資料照）

2018-06-15 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕9合1選舉將在11月24日舉行，各陣營都在摩拳擦掌。今有媒體公布民調，在桃園市長選舉部分，民進黨現任市長鄭文燦以51.5％高支持度，大勝國民黨立委陳學聖。而藍綠在桃園差距擴大，「綠化」的程度前所未見。

《中國時報》報導，旺旺中時委託艾普羅公司做民調，以陳學聖、鄭文燦藍綠對決的情況，民調結果顯示，鄭文燦支持度高達51.5％，陳學聖則為24.9％，雙方差距超過一倍。

報導提到，桃園市向來是國民黨優勢地區，鄭文燦4年前險勝吳志揚，到現在「綠化」的程度超乎想像。鄭文燦的看好度高達69.6％，打爆陳學聖的11.8％。施政滿意度部分，有71.4％認同鄭文燦的表現，12.4％不滿意。

在政黨傾向部分，泛綠支持者中高達90.8％支持鄭文燦，僅5.2％支持陳學聖；泛藍選民中有54.9％支持陳學聖，甚至鄭文燦還拿到26.7％的支持度。在在顯示國民黨陷入空前的苦戰。

市長、議員選戰 呈現分裂投票情形

不過民調也顯示，受訪者在市長、議員的分裂投票情況嚴重，國民黨議員的支持度在12個選區中全面領先，泛藍支持者中，高達75.8％支持國民黨議員參選人。

該民調由旺旺中時委託艾普羅公司於11到12日進行，有效樣本1007人，正負誤差在1個百分點內。