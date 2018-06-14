台日兩關係協會 共組第三地市場合作委員會

2018-06-14 21:54

〔駐日特派員林翠儀／東京14日報導〕搭上台灣新南向政策，台灣中小企業積極尋求與日本中小企業結盟共同開拓第三國市場，台灣日本關係協會與日本台灣交流協會14日在東京共同舉辦「第一屆台日第三地市場合作委員會」 ，雙方就共同解決台日企業於第三地市場面臨的課題達成共識。

台日兩協會雙方發表的新聞稿中指出，第一次合作委員會的會議中決議由台灣日本關係協會會長邱義仁與日本台灣交流協會會長大橋光夫分別擔任雙方團長，會中也確認委員會功能及今後進行方式，並就台日企業可能進行合作之市場及產業領域等廣泛交換意見。

台日中小企業結盟開拓新市場的議題，目前在民間有逐漸加溫的現象，中信金控股旗下「東京之星銀行」上月在東京舉辦「亞洲經濟研討會」，前台灣三菱商社社長鍾維永、三菱綜合研究所主任研究員河村憲子均在會中發表分析，看好雙方的友好及互補性，對於共開拓第三國市場的抱有期待。

不過，日本官方的態度似乎仍顯保守。日方相關人士指出，台方代表在今天的會議中也說明了新南向政策的內容，日方對雙方結盟開拓第三國市場的利多和可行性，將慎重檢討並以個案方式進行評估。台日第三地市場合作委員會可望在下次台日貿易經濟會議召開前後舉行第二次會議，不過目前具體時程還沒確定。