2018-06-14 21:37

〔記者楊心慧/台北報導〕大巨蛋至今爭議未解,台北市都發局長林洲民今天接受電台專訪時說,本來遠雄大巨蛋的案子4月3日要進都市設計審議會大會,卻在3月30日撤件,目前都發局正在和遠雄溝通,請他們盡速交件,等都審通過後,接下來會進行環境差異影響評估,以及建照、證照審查,通過變更設計後,大巨蛋即可復工。

台北市政府原定4月3日舉行都市設計審議會大會,但都發局要求遠雄集團,大巨蛋變更設計案需再進行技術規則檢討,遠雄認為已超出都審範疇,臨時撤件不願參與都審。

林洲民說,台北市長柯文哲已說過上百次,面對大巨蛋不刁難、不放水,一定要注意公共安全,只要遠雄盡快交件,待都審通過後,接下來會進行環境差異影響評估,及建照、證照審查,通過變更設計後,大巨蛋能夠復工。

黃光芹也問林洲民,他有無去留問題?林洲民說,他的信念是「I work with you. I don‘t work for you」,他認為,他是和台北市民工作,而不是為了職務去配合,因為他愛台北,才會加入市府團隊,也因此會持續如此,繼續留下來、繼續做下去。