市場七大公會出面力挺 吳音寧回應了！

2018-06-14 21:23

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產運銷公司風波不斷，市場七大公會今天召開記者會力挺北農總經理吳音寧，甚至在記者會結束喊「吳總加油，繼續連任！」讓吳音寧相當感動，面對外界的攻擊，她今天受訪時反而幫忙緩頰，強調可能是外面不了解市場內部的運作，才會造成這些風風雨雨。

市場七大公會今天上午召開「認真做事不容被抹黑，市場七大公會力挺吳總」記者會，參加者有邱進福、台北市青果商業同業公會理事長程建盛、台北市蔬菜商業同業公會理事長林長平、台北市青果進口承銷協會理事長洪嘉佑、台灣省青果運銷合作社理事主席陳益宗、台北市農產承銷商協會理事長黃文卿、台北市農產運銷發展協會理事長邱文和等人。

針對吳音寧頻遭外界攻擊，邱進福說，外界一直抹黑，根本是雞蛋裡挑骨頭，七大公會為何會挺她？因為她被大家凌辱的太慘了！市場七大公會在記者會結束前一起大喊：「全力支持吳總經理」、「吳總加油，繼續連任！」希望吳音寧能夠繼續撐下去。

看到七大公會這麼挺她，吳音寧受訪時說，真的很感謝他們，既感動又很拍謝。面對外界對她的攻擊，她反而幫忙緩頰，強調可能是外面不了解市場內部的運作，才會造成這些風風雨雨，吳音寧說：「這些也會連帶影響北農團隊和市場，希望大家不要誤解他們。」