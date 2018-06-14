重開IG 小英貼照俏皮問：髮型看得出來誰是誰吧？

小英貼照問：「猜猜看，從髮型看得出來誰是誰吧？」（圖取自IG tsai_ingwen）

2018-06-14 20:09

〔記者蘇永耀／台北報導〕年輕人使用IG（Instagram）的比例愈來愈多，總統蔡英文也重開IG帳號加強與年輕世代的溝通，她第一篇貼文指出「你們是不是比較少用臉書，都跑來IG了？好一陣子沒來，大家能留言教我幾招嗎？」總統今晚以俏皮方式在IG貼上她走在總統府走廊上的背影照，連同左右兩位共三人，總統貼文問：「猜猜看，從髮型看得出來誰是誰吧？」有網友很快就回應：「花媽、小英總統、唐鳳」。

蔡總統5月間與高中生座談時，有學生問到，蔡總統是否有考慮設IG帳號；蔡總統打趣說，「臉書真的已經老了」、還說「我這樣說會不會影響臉書的股價？」她當時表示，會跟年輕幕僚討論一下。總統昨晚透過臉書宣告：「上次答應大同高中的同學要重開IG，歡迎大家一起加入。」並於臉書附上IG連結。

蔡總統重啟後在IG首貼文「你們是不是比較少用臉書，都跑來IG了？好一陣子沒來，大家能留言教我幾招嗎？」

結果不到一天已有千則留言，有鼓勵有批評，其中還有來自香港網友期許「總統要努力，抗衡共產對對台灣的外交打壓」。另有中國網友以簡體字寫到「頂住，希望台灣一直自由民主下去」。還有中國網友問說：「你啥時要開微博啊」。

蔡總統就任總統後，多以臉書與民眾雙向溝通。不過，「臉書」4月間才因英國數據挖掘公司「劍橋分析」不當使用臉書使用者個資，估計有高達8700萬使用者遭到外洩，臉書坦言，20億用戶中，可能有多數人的資訊遭不當搜刮，臉書的信用度因而遭到重創。