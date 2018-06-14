韓國瑜被諷選戰只有3招 「罵人、告人、裝好人」

2018-06-14 20:24

〔記者陳文嬋／高雄報導〕針對國民黨高雄市長參選人韓國瑜不滿北檢以被告身分傳喚，指控民進黨「政治迫害」，民進黨鳳山區市議員參選人林智鴻認為韓國瑜選戰策略只有3招「罵人、告人、裝好人」，呼籲他勇於面對司法，不要再以老招術轉移焦點。

林智鴻表示，北農風波不斷，肇因國民黨北市議會黨團，不斷在言論免責權的保護傘下，以「為表哥綁樁」、「送60瓶洋酒至民進黨北市黨部」等，追殺北農現任總經理吳音寧，事後卻證明非事實，反牽連韓被爆「業務績效比吳音寧低」、「推廣業務費用卻高過吳」等，今更被爆任內獨創「照顧勞工」獎金，有1000多萬發給親信與公司高層，國民黨抹黑不成反遭起底，根本咎由自取。

林智鴻痛批韓不顧自己「菜蟲案」、「挪用公款攜眷出國案」等爭議未解，卻抹黑高市府各項施政，並操作民調數字，藉以拉抬自身身價，面對司法調查，韓不是吿人誹謗，則以粗鄙語言罵他人「小癟三」。

林智鴻批評韓面對檢方傳喚，未有任何證據，便以「政治迫害」等似是而非的語言，進行廉價政治操作，意圖製造輿論壓力，影響檢方偵辦，根本就是轉移焦點；國民黨樂於擔任荒謬言論的「啦啦隊」，稱是韓與民進黨高雄市長參選人陳其邁民調拉近所致，根本與現實脫節甚遠，笑掉高雄人大牙。

林智鴻認為，韓對市政沒有願景，只有口水，更遑論完整白皮書與政策論述，面對弊案只有乏善可陳的政治語言，完全是不適格的市長參選人，而國民黨又充斥「豬隊友」，雖意在攻擊吳音寧，卻因缺乏謀略與誠實，反拉近韓與法律制裁的距離，他呼籲國民黨若心繫高雄，就應專心研究市政，放棄無謂口水戰，避免受到唾棄。

對於遭質疑在北農總經理任內發放特別獎金「獨厚自己的親信」，韓國瑜反駁說，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，也經過董事會的審查通過，以及會計師的簽證，絕對合情、合理、合法。