北農任內發特別獎金惹議 韓國瑜：絕對合情合理合法

2018-06-14 18:36

〔記者葛祐豪／高雄報導〕台北市議員周威佑質疑，韓國瑜在台北農產運銷公司總經理任內發放特別獎金「僅獨厚自己的親信，基層拍賣員卻分毫未得」，韓國瑜反駁說，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，也經過董事會的審查通過，以及會計師的簽證，絕對合情、合理、合法。

韓國瑜說，他2013年就任北農總經理後，努力開源節流，公司獲利大幅成長，為彌補以往北農瀕臨倒閉，所有員工曾經減薪10％到15％，他利用發放「一般獎金」的方式，來獎勵員工的辛苦，激勵員工的士氣。

韓國瑜舉例說，北農在2016年端午、中秋節，分別發放獎金5萬元、9萬元，這就是屬於一般獎金，大家是齊頭式平等，總經理、經理、所有基層員工都是領同樣金額。

韓國瑜說，然而，北農的獲利主要來自一市、二市的拍賣、營業部及國貿部，對於這些戰鬥單位的高階幹部，身為北農總經理，為了感謝他們對於公司的特別貢獻，他事先向董事長報告，發放「特別獎金」給這些幹部，且事後也經過董事會的通過，及會計師的簽證。

韓國瑜反駁周威佑說，北農怎麼會沒有發放獎金給基層員工？他在2016年發放了8400萬元的獎金給所有員工，民進黨不是不斷攻擊他嗎？他自認在北農總經理任內的作為，對得起所有北農員工、廣大農民、所有消費者，也絕對經得起任何檢驗。