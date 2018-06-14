川金會啟示 學者：台灣應思考是否需要政治性核武

世紀峰會「川金會」6月12日在新加坡舉行，美國總統川普獲其歷史定位，北韓領導人金正恩也與美國平起平坐，各取所需、和平落幕。（美聯社）

2018-06-14 18:37

〔記者呂伊萱／台北報導〕世紀峰會「川金會」6月12日在新加坡舉行，美國總統川普獲其歷史定位，北韓領導人金正恩也與美國平起平坐，各取所需、和平落幕。對於北韓以小國之姿成為國際政治焦點，台灣在區域情勢發展下重要性又升高，台灣學者今指出，此事對台灣的啟示在於「台灣是否需要政治性核武？」有待進一步思考。

國策研究院今天舉辦「美朝峰會與亞太局勢變動」座談會。政大國關中心教授袁易在會中指出，北韓因為持有核武，一使用對方就願意攤牌、談判，才有今天的局面，對台灣的啟示是「那台灣手上有什麼武器？需不需要政治上的核武？」袁易認為儘管兩岸決策者相對理性謹慎，這仍是一個思考方向。

淡江大學國際事務與戰略研究所教授翁明賢進一步說，北韓能成為國際現實上的能動者，是因擁有核武、且地理戰略位置重要、又有中國大國支持。但台灣既沒有政治性核武，地緣政治位置也不在夏威夷，美國的支持程度也不是完全支持，因美國重視南海利益，就可能以台灣做籌碼，甚至犧牲台灣。因此如何靈活運用國際關係理論中的權力平衡、一定程度地對中國扈從，以及中立與避險策略等，是台灣追求小國安全戰略之道。

國策院執行長郭育仁則指出，川金會成局是天時地利人和，但兩岸之間目前沒有這種契機和氣氛。韓半島氣氛如果果真走向緩和，下一個可能的熱點就在南海，台灣重要性升高。但若北韓去核進程不順利，區域緊張情勢及美中對立下，台灣角色仍然重要，無論如何台灣的戰略地位都在上升。以南海爭議來說，美中如果在南海區域擦槍走火，台灣擁有南海最大太平島，且作為聲索國之一，在衝突事件發生時就會成為關鍵，如何利用槓桿作用，在關鍵時機點不過度傾向任一方、以最大化台灣國家利益，就相當重要了。