北市議員踢爆 韓國瑜發獎金獨厚「自己親信」

2018-06-14 17:14

〔記者蕭婷方／台北報導〕北農前總經理韓國瑜今被北檢傳喚，被告的部分是針對他發放八千四百萬元獎金給員工。北市議員周威佑今在臉書上加碼踢爆，韓國瑜二〇一五年在沒有明文依據下巧立名目發放獎金，其中僅獨厚自己的親信，基層拍賣員卻分毫未得，痛批根本「高層分贓」。

對此，韓國瑜回應，北農獲利主要來自戰鬥單位，公司有盈餘，發放獎金給特別有貢獻的員工，也經過董事會的審查通過以及會計師的簽證，絕對合情、合理、合法。韓並強調，自己在二〇一六年發放了八千四百萬元的獎金給所有員工，自認在職期間作為禁得起考驗。

周威佑公布北農二〇一五年「年終特別獎金清單」，指該筆獎金共發放五六七萬元，並點名現任北農主秘路全利，指路為韓國瑜跳級拔擢的親信，該筆獎金就獨得五十萬元；而韓安插到國貿部擔任經理的前北農董事王丕火獨得卅萬元；韓另一親信楊顯文顧問獨得卅萬元，但北農基層拍賣員卻沒分到獎金。

周又另舉二〇一六年「年終團體獎金」六五四萬元，路全利、王丕火與楊顯文又再度各拿卅萬元，拍賣員依然未被分到分毫。周威佑批，韓國瑜就愛高層分贓」，基層員工一毛都沒分到。

周又再度提及，韓國瑜夫人曾以公款至日本石垣島高級渡假村五日遊，當時公文明明白紙黑字註明「眷屬自費」，但韓妻團費仍由北農公款支應，韓國瑜還對外說其他董事的眷屬也都公司付錢，質疑「這不也是高層分贓」。

此外，北市議會財建委員會昨審查二〇一六市場處總決算，北市議員高嘉瑜批，北市市場處昨下午曾公開發布新聞稿，指「已要求臺北農產公司獎金發放及人員任用制度化」，不過新聞隨即在三小時內撤下，痛批，北市市場處與韓國瑜交好，面對現任總經理吳音寧的爭議才會態度不一。

由於市場處對此事說不清，僅表示是內控問題，議會便決議暫擱一筆韓國瑜未經正常程序任用自家親信在北農任職，遭市府開罰三一八萬元的決算收入。