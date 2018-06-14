洪耀福：北農不該成為政治或選舉議題

2018-06-14 16:50

〔記者楊淳卉／台北報導〕北農爭議成為北市長選舉攻防焦點，總統蔡英文於上週民進黨中常會力挺北農總經理吳音寧。民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘強調，北農不該變成政治議題或選舉議題，民進黨的任務是讓北農回到應有的任務和角色，民進黨捍衛的不只是吳音寧，而是捍衛北農應該照顧農民的角色。

洪耀福表示，吳音寧及北農事件，被國民黨與國民黨北市長參選人丁守中操作為選舉議題，民進黨只是把它恢復原狀，讓北農回到它應有的角色；吳音寧後來很勇敢去面對爭議，將事情釐清，這樣很好。

民進黨北市長參選人姚文智籌組競選團隊，是否可能請總統府秘書長陳菊，同時擔任民進黨在新北市長及北市長競選總部主委？洪耀福表示，陳菊現在是總統府秘書長，沒必要現在掛這些頭銜。

至於民進黨中央如何協助姚團隊？洪耀福說，每個候選人對自己的選舉最清楚，有自己的戰略，若過度干擾介入指導不好，縣市長選舉個人條件魅力打法很重要，尊重各縣市選舉候選人的看法和條件，黨中央只是補強。

此外，因近期北農爭議，及香蕉、米穀價大跌，傳農委會副主委陳吉仲為此請辭被慰留。洪耀福表示，陳吉仲是認真有能力的人，農委會近兩年推的新政策，也對農民非常好，但因剛推出來，可能要兩三年才能看到成效，不要因單一農產品事件就抹煞這個官員努力。

洪耀福也說，農委會要警覺到，豐收狀況要如何處理，農委會不是說沒有應變，而是應變能量和力道沒那麼大，導致價格還是會有些下跌，這是農政單位要面臨的挑戰。