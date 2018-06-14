洪耀福：若我是林為洲一定脫黨參選

2018-06-14 16:17

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨因撤銷全民調決定新竹縣長人選，昨通過提名竹縣副縣長楊文科出戰新竹縣長，引起表態參選的國民黨立委林為洲不滿、淚灑立院。民進黨秘書長洪耀福今與媒體茶敘表示，此事對林的政治生命是很大的挑戰和挫敗，林若吞下去，未來恐怕連立委都沒有，「若我是林為洲，我一定脫黨參選」。

洪耀福指出，國民黨內部不乏支持林的力量，前總統馬英九、前國民黨主席朱立倫和國民黨基層都幫林說話，若不把力量集合起來，就吞下去，支持者會對這個政治人物沒信心；若光明正大做民調輸掉當然沒話講，但林被很粗暴的「被做掉」，只會哭有什麼用？脫黨成四強爭奪，林未必沒機會，林為洲過去畢竟是好朋友，遇到這種危機應拿出膽識。

洪耀福也直指，國民黨在新竹縣的提名還有變數，吳敦義原堅持全民調，後來卻來個大轉彎，否決過去主張，「一定有很大力量，逼迫吳敦義去改變」，「背後一定有不可告人的事情」；地方盛傳吳敦義「假提名、真理讓」，最後會讓給徐欣瑩，背後則牽涉與妙天之間的談判和默契，吳想爭取妙天對他2020年選總統的支持。

洪耀福表示，國民黨透過黑白兩道在疏通林為洲，他也提醒楊文科別太老實，要該仔細體會朱立倫曾說「沒登記前，還有變數」這句話。洪說，楊文科與鄭朝方反差很大，楊畢竟年紀大，又是傳統公務員，沒有知名度和魅力，和年紀較輕的鄭在形象上形成很大反差。

此外，針對無黨籍新竹市議長謝文進可能參選下屆新竹市長，洪則說，新竹市長林智堅很謹慎因應這個變局。他還諷刺，國民黨在新竹縣徵召楊文科參選，國民黨已沒有什麼不可能，新竹市也可能讓給議長，嘉義縣也可能讓給脫黨參選的蕭淑麗，「國民黨各地都有變化的可能」；國民黨可重新考慮各地的布局，台中看江啟臣要不要給他選，「我的老朋友蔣萬安也可以繼續考慮」。